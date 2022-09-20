ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фанаты «МЮ» хотят избавиться от владельцев клуба Почему фанаты «Манчестер Юнайтед» ненавидят его владельцев
    Все новости спорта

    «Манчестер Сити» нацелился на нападающего «Милана»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Трансферы Футбол Англии АПЛ Манчестер Сити Футбол Италии Серия A Милан
    «Манчестер Сити» заинтересован в приобретении нападающего «Милана» Рафаэла Леау, сообщает Manchester Evening News.

    Рафаэл Леау
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рафаэл Леау

    По данным источника, клуб проявляет интерес к португальскому футболисту и может рассчитывать на его приобретение в следующем году. Отмечается, что главным конкурентом манкунианцев станет «Челси».

    Ранее появлялась информация, что «аристократы» хотели приобрести Леау за 100 миллионов евро, однако «россонери» отказались от данного предложения, поскольку они хотят заработать на продаже футболиста 150 миллионов.

    Напомним, Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года. Всего за команду он отыграл 122 матча, забил 30 голов и отдал 25 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Второй раунд между «Динамо» Минск и «Северсталью» получится таким же событийным?
  • «Динамо» Минск — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Еще один андердог станет жертвой ЦСКА?
  • «Куньлунь» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Забивать будут все!
  • Шотландия — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 20 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.06
  • Прогноз на матч Куньлунь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шотландия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Белоруссия U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ак Барс — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Торпедо — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сочи — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры