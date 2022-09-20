«Манчестер Сити» нацелился на нападающего «Милана»

«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении нападающего «Милана», сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, клуб проявляет интерес к португальскому футболисту и может рассчитывать на его приобретение в следующем году. Отмечается, что главным конкурентом манкунианцев станет «Челси».

Ранее появлялась информация, что «аристократы» хотели приобрести Леау за 100 миллионов евро, однако «россонери» отказались от данного предложения, поскольку они хотят заработать на продаже футболиста 150 миллионов.

Напомним, Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года. Всего за команду он отыграл 122 матча, забил 30 голов и отдал 25 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.