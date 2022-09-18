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    Медведев: «Зенит» и «Динамо» — лидеры РПЛ по оформлению матчей

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу команды над «Динамо» (2:0) в матче 10 тура РПЛ.

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    «И результат хороший, и игра качественная, что особенно приятно. Мостовой забил не с седьмого удара, а с первого. Мантуан последовал его примеру и забил очень красивый гол. По содержанию игра смотрелась — она была качественная и интересная.

    Приятно, что более 20 тысяч болельщиков было на матче — и динамовская группировка, и зенитовская фанатская трибуна болели здорово. Была атмосфера праздника, "Динамо" хорошо готовит матчи.

    Думаю, у нас в чемпионате два клуба являются лидерами по оформлению матчей. Надеюсь, другие клубы будут следовать примеру "Зенита" и "Динамо", показывая, что футбол — не просто игра, а спортивно-культурное событие», — цитирует Медведева ТАСС.

    «Зенит» является лидером турнирной таблицы РПЛ с 26 баллами на счету.

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