Ерохин: «Зенит» должен был обыгрывать «Крылья Советов» даже в меньшинстве

Полузащитник «Зенита»прокомментировал поражение от(0:2) во втором туре группового этапа Кубка России.

«Нужно было забивать свои моменты в начале матча, тогда игра могла бы по другому сложиться. Но немного не додавили в начале, потом немного просели в середине первого тайма и из‑за этого дали создать моменты сопернику.

Насколько справедливыми были желтые карточки Клаудиньо? Первая была обоюдной. Сложно оценивать тот момент, но, возможно, не стоит в таких ситуациях вестись на провокации. Что касается второй карточки, то можно было арбитрам обойтись и без желтой. Но как он решил, так решил.

Считаю, и вдесятером надо было доводить игру до победы. Очень жаль, что дали сопернику создать момент, который привел к первому голу. Потом был момент у нас, а потом отыграться уже было сложнее.

Поражение для "Зенита" в любом случае это болезненный и острый момент. Разберем что случилось и будем двигаться дальше», — приводит слова Ерохина «Матч ТВ».