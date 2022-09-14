Нагельсманн о победе над «Барсой»: Во втором тайме «Бавария» играла гораздо лучше

Юлиан Нагельсманн Фото: globallookpress.com
«В первом тайме у "Барселоны" было больше шансов [открыть счет], чем у нас — подводил последний пас.
Во втором тайме стало гораздо лучше, и решающим фактором стала наша эффективность», — приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.
«Бавария» набрала шесть очков и занимает первое место в группе. «Барселона» с тремя очками находится на второй строчке.
В следующих двух турах «Бавария» сыграет с чешской «Викторией», а «Барселона» встретится с миланским «Интером».