Акинфеев о Березуцких в ЦСКА: До поры до времени делали хорошую работу, а потом мы вместе провалились

Голкипер ЦСКАвысказался о работе братьевв качестве тренеров «армейской» команды.

«Контакт был хороший не только у меня, но и у молодых футболистов. Я сразу всем сказал, что братья — нормальные адекватные люди.

Мы общались на "ты", при команде я обращался к ним по имени и отчеству, но это больше с юмором было. Если надо мной стоит человек, даже если он на год меня старше, субординацию надо соблюдать.

Кроме меня в команде были Алан Дзагоев, Жора Щенников, Кирилл Набабкин, но Березуцкие в равной степени общались со всеми игроками.

До поры до времени мы все вместе делали хорошую работу, но потом, чего греха таить, все вместе провалились.

Не было ни одной конфликтной ситуации», — приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».

В прошлом сезоне ЦСКА под руководством братьев Березуцких занял пятое место в чемпионате России.