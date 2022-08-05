Клопп выразил недовольство графиком предстоящего сезона

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал расписание на предстоящий сезон. Он недоволен тем, что ЧМ запланирован на середину календаря.

«Если игрок выйдет в финал чемпионата мира или сыграет в матче за третье место... Они уже и так сильно загружены. Я не злился, когда пришел сюда, но я злюсь, когда говорю об этом. Все знают о моей проблеме [речь о календаре]. Это неправильно. Но никто не говорит об этом столько, сколько надо. Что-то должно поменяться.

ФИФА, УЕФА, Футбольная ассоциация Англии, Премьер-лига, давайте поговорим! Нужна одна совместная встреча, темой которой станет самая важная часть футбола — игроки!

Этот чемпионат мира пройдет в неправильное время по неправильным причинам», — цитирует тренера Liverpool Echo.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.