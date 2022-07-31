«Реал» обыграл «Ювентус» благодаря голам Бензема и Асенсио

Карим Бензема Фото: twitter.com/realmadrid
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Реала».
На 19-й минуте отличился Карим Бензема. Француз реализовал пенальти.
Второй мяч в ворота «Ювентуса» забил на 69-й минуте Марко Асенсио.
Ранее «Реал» уступил «Барселоне» (0:1) и сыграл вничью с мексиканской «Америкой» (2:2). «Ювентус» до этого матча выиграл у мексиканской «Гвадалахары Чивас» и сыграл вничью с «Барселоной» (2:2).
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Реал Мадрид — Ювентус 2:0
Голы: 1:0 Карим Бензема (пенальти) (19'), 2:0 Марко Асенсио (69')