Агент Изидора сообщил об интересе немецких клубов к игроку

Агент, представляющий интересы нападающего «Локомотива», заявил в интервью СЭ, что к его клиенту проявляют интерес некоторые клубы Германии.

«Вильсон покинет команду по окончании сезона? Клубы из Германии очень заинтересованы в Изидоре. Но этот сезон он проведет в "Локомотиве", в Москве», — сказал Шварц СЭ.

Ранее появился комментарий самого игрока, в котором он заявил, что этот сезон может быть последним в составе «Локомотива».

«Думаю, это может быть мой последний сезон в "Локомотиве". Этот клуб — это трамплин, такие условия мне предложил сам клуб. Где я мог бы продолжить карьеру? Мне нравятся Бундеслига, Серия А и АПЛ, но больше всего привлекает французская Лига 1. Я хочу выступать в своей стране. Это правда, я хочу вернуться во Францию и показать, на что способен. Мне бы очень этого хотелось», — приводит слова Изидора Footmercato.

Контракт нападающего с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2026 года.