ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг Холанд Под микроскопом. 10 звезд, для которых новый сезон станет ключевым
  • 16:03
    • У нападающего дортмундской «Боруссии» обнаружена злокачественная опухоль
  • 11:20
    • Лапорта: Де Йонг останется в «Барсе» даже в случае отказа снижать зарплату
    Все новости спорта

    Агент Изидора сообщил об интересе немецких клубов к игроку

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Бундеслига Футбол Германии
    Агент Себастьян Шварц, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, заявил в интервью СЭ, что к его клиенту проявляют интерес некоторые клубы Германии.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Вильсон покинет команду по окончании сезона? Клубы из Германии очень заинтересованы в Изидоре. Но этот сезон он проведет в "Локомотиве", в Москве», — сказал Шварц СЭ.

    Ранее появился комментарий самого игрока, в котором он заявил, что этот сезон может быть последним в составе «Локомотива».

    «Думаю, это может быть мой последний сезон в "Локомотиве". Этот клуб — это трамплин, такие условия мне предложил сам клуб. Где я мог бы продолжить карьеру? Мне нравятся Бундеслига, Серия А и АПЛ, но больше всего привлекает французская Лига 1. Я хочу выступать в своей стране. Это правда, я хочу вернуться во Францию и показать, на что способен. Мне бы очень этого хотелось», — приводит слова Изидора Footmercato.

    Контракт нападающего с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2026 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Локо» неудачную серию выездов в Петербург?
  • «Зенит» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Завоюет ли Холанд первый трофей с «Ман Сити»?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • «Бавария» учинит разгром «быкам»
  • «РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 5.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 30 июля
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  5.75
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Нант
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Спартак — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Сочи — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Порту — Тондела
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры