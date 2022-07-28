Хайкин: Рад, что «Буде-Глимт» снова сыграет на групповом этапе еврокубка

Голкипер клуба «Буде-Глимт»прокомментировал победу в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов против «Линфилда» (8:0). В первой игре норвежцы проиграли 0:1.

«Перед ответным матчем чувствовал, что мы выиграем с нужным счетом, но точно не с таким! Поражение в Белфасте было скорее случайным — мы полностью контролировали игру, но в футболе не прощают ошибок.

Вчера на теории тренер сказал, чтобы мы не оглядывались на результат первого матча и просто показали свой футбол — тот, благодаря которому мы играем на высоком уровне.

Еврокубковая осень? Я рад, что мы снова гарантированно сыграем на групповом этапе еврокубка. Под каким названием он будет для "Буде-Глимт", зависит полностью от нас. Мы будем бороться до конца, чтобы пройти дальше именно в Лиге чемпионов», — сказал Хайкин «Спорт-Экспрессу».

«Буде-Глимт» по сумме двух матчей вышел в следующий раунд квалификации ЛЧ, где их соперником будет литовский «Жальгирис».