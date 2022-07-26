«Ювентус» объявил о расторжении контракта с Рэмзи

Аарон Рэмзи Фото: globallookpress.com
Контракт с 31-летним футболистом был расторгнут по соглашению сторон за год до его окончания.
Рэмзи перешел в «Ювентус» свободным агентом после окончания срока действия контракта с «Арсеналом» в 2019 году.
За туринский клуб Аарон провел 69 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.
Во второй половине прошлого сезона футболист выступал за «Рейнджерс», с которым дошел до финала Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Нотингем Форест», «Кардифф», «Бернли» и «Эвертон».