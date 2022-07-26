ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан НагельсманнЛето коррекции. Мюнхенская «Бавария» провела работу над ошибками
    Все новости спорта

    «Ювентус» объявил о расторжении контракта с Рэмзи

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Ювентус Серия A Футбол Италии
    Туринский «Ювентус» объявил об уходе из клуба валлийского полузащитника Аарона Рэмзи.

    Аарон Рэмзи
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аарон Рэмзи

    Контракт с 31-летним футболистом был расторгнут по соглашению сторон за год до его окончания.

    Рэмзи перешел в «Ювентус» свободным агентом после окончания срока действия контракта с «Арсеналом» в 2019 году.

    За туринский клуб Аарон провел 69 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

    Во второй половине прошлого сезона футболист выступал за «Рейнджерс», с которым дошел до финала Лиги Европы.

    Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Нотингем Форест», «Кардифф», «Бернли» и «Эвертон».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шериф» вырвет путёвку в 3-й раунд?
  • «Шериф» — «Марибор». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Помешают ли шведки Англии выйти в финал домашнего Евро?
  • Англия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Аякс» начинает и выигрывает?!
  • «Аякс» — «Шахтер» Донецк. Прогноз и ставки
  • 2.42
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.28
  • Экспресс дня 26 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Шериф — Марибор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Англия — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Аякс — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бенфика — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Слован Братислава — Ференцварош
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Фенербахче — Динамо Киев
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч РБ Зальцбург — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Цюрих — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры