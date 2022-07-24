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    Лапорта: Как президент «Барселоны» я чувствую себя в долгу перед Месси

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался относительно экс-нападающего клуба Лионеля Месси, который в настоящее время выступает во французском «Пари Сен-Жермен».

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Я думаю, надеюсь, что история Лионеля Месси с "Барселоной" ещё не закончилась. Она всё еще открыта, и мы обязаны сделать её более красивой, чем была. Как президент "Барселоны" я чувствую себя в долгу перед Месси», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

    Напомним, Лионель Месси находился в системе «Барселоны» с 2000 по 2021 год, после чего покинул каталонский клуб и на правах свободного агента перешёл в «ПСЖ».

    Лионель Месси — рекордсменом по количеству «Золотых мячей», являясь его семикратным обладателем.

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