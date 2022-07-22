Широков рассказал, в каком случае у «Зенита» будут проблемы в игре с «Крыльями Советов»

Бывший футболист «Зенита»поделился ожиданиями от предстоящего матча питерского клуба против

«Если "Зенит" не настроится или настроится так, как на "Химки", то "Крылья" могут создать проблемы.

Однако для "Крыльев" проблема в том, что у "Зенит" первый домашний матч. "Зенит" перед болельщиками захочет показать лучшую игру. Нужно за предыдущий матч как-то отыграться.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Зенит" — "Крылья Советов"

Потерю очков "Зенит" не планирует точно. Поэтому для "Крыльев" это не очень хорошо», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится 22 июля в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 мск.