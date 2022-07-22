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    Широков рассказал, в каком случае у «Зенита» будут проблемы в игре с «Крыльями Советов»

    Футбол Зенит Крылья Советов
    Бывший футболист «Зенита» Роман Широков поделился ожиданиями от предстоящего матча питерского клуба против «Крыльев Советов».

    Роман Широков
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    Роман Широков

    «Если "Зенит" не настроится или настроится так, как на "Химки", то "Крылья" могут создать проблемы.

    Однако для "Крыльев" проблема в том, что у "Зенит" первый домашний матч. "Зенит" перед болельщиками захочет показать лучшую игру. Нужно за предыдущий матч как-то отыграться.

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    Потерю очков "Зенит" не планирует точно. Поэтому для "Крыльев" это не очень хорошо», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

    Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится 22 июля в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 мск.

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