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    «Манчестер Юнайтед» готов вступить в борьбу за Мемфиса Депая

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заинтересован в покупке у «Барселоны» нидерландского нападающего Мемфиса Депая, сообщает Marca.

    Мемфис Депай
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    Мемфис Депай

    Ранее появлялась информация о том, что «Барселона» намерена расстаться с Депаем и просит за его трансфер больше € 20 млн. Форвардом всерьёз интересовались «Тоттенхэм Хотспур», «Интер» и «Ювентус».

    Депай стал игроком «Барселоны» летом 2021 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. С тех пор в 37 матчах Мемфис забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.

    Нидерландский футболист уже выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2015 по 2017 год.

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