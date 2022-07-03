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    Йозеф Циннбауэр: В «Локомотиве» много молодых талантов, много перспективных игроков

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    Новый главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр объяснил, почему принял предложение возглавить московский клуб. И так же поделился эмоциями от пребывания в новой команде.

    Йозеф Циннбауэр
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    Йозеф Циннбауэр

    «Мои переговоры насчёт перехода в "Локомотив" проходили очень конструктивно. Я общался и с Марвином Комппером, и с Томасом Цорном. Мне понравился этот проект, он очень интересный. Я уже анализировал некоторые игры "Локомотива", знаю об амбициях этого клуба и о его задачах. В "Локомотиве" много молодых талантов, много перспективных игроков. Для меня это очень интересно как для тренера, который любит работать с молодёжью.

    Я приехал сюда, чтобы усилить команду и помочь нашим молодым игрокам засверкать новыми гранями. И для меня это интересные задачи. Сегодня у меня была возможность вживую посмотреть на работу команды, на персонал. С большим удовольствием наблюдал за работой тренеров по физподготовке и тренеров вратарей. Здесь собрана очень сильная команда профессионалов, с которыми, я надеюсь, в дальнейшем мы будем плодотворно работать», — приводит слова Циннбауэра официальный сайт «Локомотива».

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