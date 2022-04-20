«Ференцварош» Черчесова вышел в финал Кубка Венгрии

В полуфинальном матче Кубка Венгриив гостях разгромилсо счетом 4:1.

«Ференцварош» возглавляет бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Его команда лидирует в чемпионате Венгрии с отрывов в 11 очков и теперь вышла в финал Кубка страны.

Футбол. Венгрия. Кубок Дьёр — Ференцварош 1:4 Голы: 0:1 Франк Боли (23'), 0:2 Кристоффер Закариассен (32'), 0:3 Франк Боли (52'), 1:3 Patrik Bacsa (73'), 1:4 Марко Марин (78')

В финале «Ференцварошу» будет противостоять «Пакш», который с крупным счетом победил «Уйпешт» — 3:0. Финальный матч пройдет 11 мая.