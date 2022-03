Джесси Марш стал главным тренером «Лидса»

«Лидс» на официальном сайте объявил, что главным тренером команды назначен. Соглашение с 48-летним американцем рассчитано до лета 2025 года.

Марш сменил на этом посту аргентинца Марсело Бьелсу, которого «павлины» уволили 27 февраля.

#LUFC can today announce the appointment of Jesse Marsch as our new head coach, pending international clearance