Лингард летом покинет «МЮ» в статусе свободного агента

Полузащитникпринял решение покинуть «Манчестер Юнайтед». Летом он уйдет из команды в статусе свободного агента, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт 29-летнего футболиста с «МЮ» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Jesse Lingard’s expected to leave Manchester United as free agent in June. He’ll be respectful and professional until end of the season — but the plan has not changed. 🔴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #MUFC

Edinson Cavani’s also exploring options for his future as he’s gonna be out of contract in July. pic.twitter.com/q5ILQzRZIG