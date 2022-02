«Манчестер Сити» может летом продать Стерлинга. За игрока хотят больше € 60 млн

Нападающий «Манчестер Сити»может летом покинуть клуб, сообщает City Xtra.

«Горожане» могут продать форварда, если он не продлит контракт с клубом. Переговоры о пролонгировании сотрудничества назначены на конец сезона. Если Рахим всё же откажется продлевать соглашение с «Ман Сити», клуб потребует более £ 50 млн (€ 60 млн) за трансфер англичанина. Контракт Стерлинга с «горожанами» рассчитан до лета 2023 года.

Contract talks between #ManCity and Raheem Sterling are set for the end of the season. The club may decide to sell this summer if he does not sign a new deal. @ManCity would, in all likelihood, want a fee well in excess of the £50M they paid for Sterling.

[via @TimesSport]