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    «Ференцварош» проиграл в первом официальном матче Черчесова

    Футбол Ференцварош
    Венгерский «Ференцварош» потерпел поражение в перенесенной выездной игре 4-го тура чемпионата Венгрии от команды «Академия Пушкаша» (0:1).

    «Ференцварош»
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    «Ференцварош»

    На 24-й минуте команда гости остались вдесятером из-за удаления Мухамеда Бешича.

    Единственный мяч забил Жоау Нуньеш в компенсированное к первому тайму время.

    Отметим, что это был первый официальный матч «Ференцвароша» под руководством российского тренера Станислава Черчесова.

    После этого матча «Ференцварош» остался лидером чемпионата. В активе у команды 35 очков в 17 матчах. У «Пушкаш Академии» 34 очка и третья позиция. Столько же очков у «Кишварды», которая занимает второе место.

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