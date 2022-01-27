«Ференцварош» проиграл в первом официальном матче Черчесова

«Ференцварош» Фото: globallookpress.com
На 24-й минуте команда гости остались вдесятером из-за удаления Мухамеда Бешича.
Единственный мяч забил Жоау Нуньеш в компенсированное к первому тайму время.
Отметим, что это был первый официальный матч «Ференцвароша» под руководством российского тренера Станислава Черчесова.
После этого матча «Ференцварош» остался лидером чемпионата. В активе у команды 35 очков в 17 матчах. У «Пушкаш Академии» 34 очка и третья позиция. Столько же очков у «Кишварды», которая занимает второе место.