«Ференцварош» проиграл в первом официальном матче Черчесова

Венгерскийпотерпел поражение в перенесенной выездной игре 4-го тура чемпионата Венгрии от команды(0:1).

На 24-й минуте команда гости остались вдесятером из-за удаления Мухамеда Бешича.

Единственный мяч забил Жоау Нуньеш в компенсированное к первому тайму время.

Отметим, что это был первый официальный матч «Ференцвароша» под руководством российского тренера Станислава Черчесова.

После этого матча «Ференцварош» остался лидером чемпионата. В активе у команды 35 очков в 17 матчах. У «Пушкаш Академии» 34 очка и третья позиция. Столько же очков у «Кишварды», которая занимает второе место.