Мбаппе готов подписать краткосрочный контракт с «ПСЖ»

Нападающий Килиан Мбаппе может подписать краткосрочный контракт с «ПСЖ», сообщает The Telegraph.

По информации источника, форвард не против подписать с парижанами новое соглашение.

Ранее стало известно, что парижане сделали форварду внушительное предложение, включающее в себя двухлетний контракт на очень выгодных для футболиста условиях.

Отмечается, что Килиан Мбаппе и его представители уведомили клуб, что решение о дальнейшем сотрудничестве не будет принято до лета, так как нападающий стремится полностью сосредоточиться на текущем сезоне. В мадридском «Реале» уверены, что Килиан Мбаппе продолжит карьеру в Испании.

Килиан Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. Действующий контракт нападающего с парижанами рассчитан до окончания сезона-2021/2022.