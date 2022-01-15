Мбаппе готов подписать краткосрочный контракт с «ПСЖ»

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
По информации источника, форвард не против подписать с парижанами новое соглашение.
Ранее стало известно, что парижане сделали форварду внушительное предложение, включающее в себя двухлетний контракт на очень выгодных для футболиста условиях.
Отмечается, что Килиан Мбаппе и его представители уведомили клуб, что решение о дальнейшем сотрудничестве не будет принято до лета, так как нападающий стремится полностью сосредоточиться на текущем сезоне. В мадридском «Реале» уверены, что Килиан Мбаппе продолжит карьеру в Испании.
Килиан Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. Действующий контракт нападающего с парижанами рассчитан до окончания сезона-2021/2022.