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    Мбаппе готов подписать краткосрочный контракт с «ПСЖ»

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    Нападающий Килиан Мбаппе может подписать краткосрочный контракт с «ПСЖ», сообщает The Telegraph.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    По информации источника, форвард не против подписать с парижанами новое соглашение.

    Ранее стало известно, что парижане сделали форварду внушительное предложение, включающее в себя двухлетний контракт на очень выгодных для футболиста условиях.

    Отмечается, что Килиан Мбаппе и его представители уведомили клуб, что решение о дальнейшем сотрудничестве не будет принято до лета, так как нападающий стремится полностью сосредоточиться на текущем сезоне. В мадридском «Реале» уверены, что Килиан Мбаппе продолжит карьеру в Испании.

    Килиан Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. Действующий контракт нападающего с парижанами рассчитан до окончания сезона-2021/2022.

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