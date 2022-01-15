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    Гнабри: Последние два года Левандовски был самым стабильным игроком

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    Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри поделился ожиданиями от церемонии вручения наград The Best.

    Серж Гнабри
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    Серж Гнабри

    «Думаю, что последние два года Левандовски был самым стабильным игроком. Что касается меня — конечно, он мой партнёр по команде — я бы хотел, чтобы он выиграл. Желаю ему самого лучшего. На мой взгляд, он был самым стабильным. Он забил невероятно много голов. Он побил пару рекордов, так что я думаю, что он этого заслуживает.

    Нойер тоже должен получить награду. Потому что он потрясающий вратарь. На протяжении многих лет он доказывал, что он лучший или один из лучших, чью игру я видел. Могу сказать так. Мне кажется, он тоже должен выиграть», — цитирует Гнабри пресс-служба Бундеслиги.

    Мюнхенская «Бавария» лидирует в чемпионате Германии. У команды Юлиана Нагельсмана 43 очка в 18 играх национального первенства. Дортмундская «Боруссия» с 40 очками расположилась на втором месте. Тройку лучших команд Германии замыкает «Хоффенхайм».

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