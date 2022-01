«Астон Вилла» объявила о переходе Коутиньо

сообщила на своем официальном сайте о переходе полузащитника «Барселоны»

Бразильский футболист будет выступать за клуб из Бирмингем на правах аренды до конца текущего сезона.

Коутиньо прибудет в расположение «Астон Виллы» в ближайшие 48 часов.

Ранее Коутиньо играл в АПЛ за «Ливерпуль», откуда в 2018 году перешел в «Барселону» за 135 миллионов евро.

Welcome, Philippe Coutinho! 🙌

Aston Villa and FC Barcelona have agreed terms for Philippe Coutinho to spend the rest of this season on loan at Villa Park. 🇧🇷