Коутиньо перейдет в «Астон Виллу»

Полузащитник «Барселоны»вернется в английскую Премьер-лигу.

Бразильский футболист перейдет в «Астон Виллу», сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

Коутиньо будет выступать за «Астон Виллу» на правах аренды.

Официально о сделке будет объявлено после того, как клубы договорятся о распределении зарплаты игрока.

New direct contact today between Aston Villa and Barcelona for Philippe Coutinho loan deal. Buy option to be discussed — and no obligation. 🤝🇧🇷 #AVFC

Deal progressing as Coutinho is prepared to leave — still something to be resolved on salary. Negotiations will continue today.