Медина подпишет контракт с ЦСКА на три с половиной года

Хесус Медина Фото: globallookpress.com
Ранее стало известно, что игрок вылетел в Россию для подписания контракта с армейцами.
«Медина будет играть за ЦСКА. Контракт Хесуса с московским клубом рассчитан на три с половиной года. Он уже едет на медицинское обследование» , — приводит слова Биттара журналист Уилсон Гонсалес.
В нынешнем сезоне 24-летний парагваец забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 36 матчах за «Нью-Йорк Сити» в МЛС. Полузащитник покинул американский клуб на правах свободного агента.
Anticipo: Jesús Medina está viajando en estos momentos a Rusia para fichar por el CSKA Moscú.— Bruno Pont (@BrunoPont) January 6, 2022
Vía @Wilson11G. pic.twitter.com/UuHYVt5Th3