Медина подпишет контракт с ЦСКА на три с половиной года

Агент, представляющий полузащитника, сообщил, что его клиент подпишет контракт сна три с половиной года.

Ранее стало известно, что игрок вылетел в Россию для подписания контракта с армейцами.

«Медина будет играть за ЦСКА. Контракт Хесуса с московским клубом рассчитан на три с половиной года. Он уже едет на медицинское обследование» , — приводит слова Биттара журналист Уилсон Гонсалес.

В нынешнем сезоне 24-летний парагваец забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 36 матчах за «Нью-Йорк Сити» в МЛС. Полузащитник покинул американский клуб на правах свободного агента.