Президент «Барселоны» Лапорта заразился коронавирусом

Жоан Лапорта Фото: globallookpress.com
Отмечается, что 59-летний испанский функционер сдал первый тест 4 декабря утром, когда стало известно о его контакте с заболевшим.
При этом его первый результат оказался отрицательным, а повторный — положительным.
Лапорта будет находится на самоизоляции. Его самочувствие оценивается как хорошее, без каких-либо симптомов заболевания.
Первый вице-президент «Барселоны» также сдал тест на коронавирус, который дал отрицательный результат, но в качестве меры предосторожности он также не полетит с командой на ближайший матч.
President @JoanLaportaFCB has tested positive for Covid-19 and will not travel to Linares or Granada— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 4, 2022
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