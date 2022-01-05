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    Президент «Барселоны» Лапорта заразился коронавирусом

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    Президента «Барселоны» Жоан Лапорта заболел в результате заражения коронавирусом Covid-19, сообщает пресс-служба клуба.

    Жоан Лапорта
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    Жоан Лапорта

    Отмечается, что 59-летний испанский функционер сдал первый тест 4 декабря утром, когда стало известно о его контакте с заболевшим.

    При этом его первый результат оказался отрицательным, а повторный — положительным.

    Лапорта будет находится на самоизоляции. Его самочувствие оценивается как хорошее, без каких-либо симптомов заболевания.

    Первый вице-президент «Барселоны» также сдал тест на коронавирус, который дал отрицательный результат, но в качестве меры предосторожности он также не полетит с командой на ближайший матч.

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