Наставник «Астон Виллы»сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт бирмингемского клуба.

Таким образом, он ушел на изоляцию и пропустит ближайшие два матча.

Aston Villa can confirm Head Coach Steven Gerrard will be unable to attend our next two Premier League matches with Chelsea and Leeds United as he will be isolating after testing positive for COVID-19.