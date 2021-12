«Милан» и «Интер» утвердили проект нового стадиона

на своих официальных сайтах объявили об утверждении проекта нового стадиона, который станет домашней ареной для команд.

Клубам наконец-то удалось достичь консенсуса с мэрией. После внесения изменений был утвержден проект компании Populous, также строившей арену для «Тоттенхэма». Власти пошли на уступки, когда по проекту уменьшили количество бетона в пользу зеленых насаждений. В частности, не удастся построить башню, где должны были разместить бизнес-центр.

«Милан» и «Интер» благодаря новой арене, которая будет рассчитана на 60-65 тысяч зрителей, планируют зарабатывать около 80 миллионов евро за сезон каждый. Переезд должен состояться в 2027 году.

Нынешний стадион клубов «Сан-Сиро» будет частично снесен после церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года.

