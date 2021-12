Один лидеров «Лилля» перейдет в «Фиорентину»

Полузащитник «Лилля»продолжит карьеру в чемпионате Италии.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, 23-летний футболист перейдет в «Фиорентину».

Клуб из Флоренции планирует оформить трансфер Иконе в январе.

Jonathan Ikoné has already accepted Fiorentina contract proposal on a long-term contract. Deal set to be completed for January transfer window. 🇫🇷 #Fiorentina

Lille will receive around €15m when negotiations will be finalized. pic.twitter.com/OQKWH2qRRf