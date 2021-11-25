Форвард «Барселоны» выбыл до конца 2021 года

Нападающий «Барселоны»выбыл из строя до конца 2021 года, сообщает Marca

В каталонском клубе надеялись, что 19-летний форвард, восстанавливающийся после мышечной травмы сможет присоединиться к команде по ходу декабря, но в матче против «Бенфики» произошел рецидив.

Теперь ожидается, что Педри вернется на поле уже в 2022 году. В нынешнем сезоне испанец принял участие в 4 матчах во всех клубных турнирах.

Напомним, что Педри Лопес стал лауреатом награды Golden Boy, вручаемой журналом Tuttosport лучшему молодому игроку Европы в возрасте до 21 года.