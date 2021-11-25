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    Форвард «Барселоны» выбыл до конца 2021 года

    Футбол Барселона Футбол Испании
    Нападающий «Барселоны» Педри Лопес выбыл из строя до конца 2021 года, сообщает Marca.

    Педри Лопес
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    Педри Лопес

    В каталонском клубе надеялись, что 19-летний форвард, восстанавливающийся после мышечной травмы сможет присоединиться к команде по ходу декабря, но в матче против «Бенфики» произошел рецидив.

    Теперь ожидается, что Педри вернется на поле уже в 2022 году. В нынешнем сезоне испанец принял участие в 4 матчах во всех клубных турнирах.

    Напомним, что Педри Лопес стал лауреатом награды Golden Boy, вручаемой журналом Tuttosport лучшему молодому игроку Европы в возрасте до 21 года.

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