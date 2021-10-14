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    Источник: Голкипер «Реала» Лунин хочет покинуть команду

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    Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин хочет покинуть команду после окончания текущего сезона, сообщает Fichajes.

    Андрей Лунин
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    Андрей Лунин

    Украинский вратарь недоволен отсутствием игровой практики в мадридском клубе. В текущем сезоне он не провёл ни минуты на поле.

    Ранее главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти заявлял, что голкипер «заслуживает того, чтобы играть, и скоро получит свой шанс».

    Напомним, Лунин перешёл в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари». Сумма трансфера составила 8,5 млн евро. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

    Ранее Лунин выступал на правах аренды за «Овьедо», «Вальядолид» и «Леганес».

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