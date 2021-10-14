Источник: Голкипер «Реала» Лунин хочет покинуть команду

Голкипер мадридского «Реала»хочет покинуть команду после окончания текущего сезона, сообщает Fichajes

Украинский вратарь недоволен отсутствием игровой практики в мадридском клубе. В текущем сезоне он не провёл ни минуты на поле.

Ранее главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти заявлял, что голкипер «заслуживает того, чтобы играть, и скоро получит свой шанс».

Напомним, Лунин перешёл в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари». Сумма трансфера составила 8,5 млн евро. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

Ранее Лунин выступал на правах аренды за «Овьедо», «Вальядолид» и «Леганес».