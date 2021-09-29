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    Куртиян: «Зениту» обязательно надо брать три очка в игре с «Мальме»

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    Бывший полузащитник «Зенита» Александр Куртиян поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с «Мальме».

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Шансы на победу очень большие, всё зависит от самих игроков "Зенита", три очка надо брать обязательно. Я надеюсь, что в этой игре отличится Артем Дзюба, очень хочу, чтобы он забил гол.

    Все игроки петербургского клуба большие профессионалы, все будут настраиваться только лишь на победу, и дальнейшую борьбу за плей-офф. Матч с "Челси" показал, что это реально», — цитируют Куртияна «Известия».

    Прогноз на матч «Зенит» — «Мальме»

    Встреча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальме» состоится в среду, 29 сентября на «Газпром Арена». Начало — в 19:45 по мск.

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