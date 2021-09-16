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    «Зенит» выглядел достойно в матче с «Челси», считает Кержаков

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    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков оценил перспективы «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    «С одной стороны, 0:1 от "Челси" — это не разгром, который предрекали "Зениту". Но все равно ноль очков. А почетных поражений я не признаю.

    С другой стороны, команда Семака выглядела достойно — грамотно и уверенно оборонялась, много двигалась, создавала моменты.

    Все это вселяет надежду на то, что в нынешней Лиге чемпионов мы не увидим тот "Зенит", каким он был год назад.

    А более обоснованное подтверждение этому сможем получить уже в следующей встрече с Мальме», — сказал Кержаков в интервью «Спорт-Экспрессу».

    Напомним, что помимо «Челси» и «Мальме» соперником «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов является «Ювентус».

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