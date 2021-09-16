«Зенит» выглядел достойно в матче с «Челси», считает Кержаков

Александр Кержаков Фото: globallookpress.com
«С одной стороны, 0:1 от "Челси" — это не разгром, который предрекали "Зениту". Но все равно ноль очков. А почетных поражений я не признаю.
С другой стороны, команда Семака выглядела достойно — грамотно и уверенно оборонялась, много двигалась, создавала моменты.
Все это вселяет надежду на то, что в нынешней Лиге чемпионов мы не увидим тот "Зенит", каким он был год назад.
А более обоснованное подтверждение этому сможем получить уже в следующей встрече с Мальме», — сказал Кержаков в интервью «Спорт-Экспрессу».
Напомним, что помимо «Челси» и «Мальме» соперником «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов является «Ювентус».