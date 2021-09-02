Мбаппе получил травму в матче с Боснией

Килиан Мбаппе Фото: twitter.com/equipedefrance
Один из лидеров французской команды получил повреждение икроножной мышцы в домашней игре против Боснии и Герцеговины (1:1), сообщает L`Equipe.
Мбаппе был заменен за несколько минут до финального свистка, несмотря на то, что Франция пыталась забить второй гол.
В четверг утром 22-летний форвард пройдет обследование, по итогам которого станет ясно, когда он сможет вернуться на поле.
Сборная Франции 4 сентября сыграет на выезде со сборной Украины, а еще через три дня встретится на своем поле с Финляндией.
Французы после четырех матчей занимают первое место в своей отборочной группе.
Les Bleus conservent la tête du groupe D devant l'Ukraine qu'ils affronteront samedi (20H45) ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/SNoNVWp0Z9— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 1, 2021