Мбаппе получил травму в матче с Боснией

Нападающий сборной Францииможет пропустить ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

Один из лидеров французской команды получил повреждение икроножной мышцы в домашней игре против Боснии и Герцеговины (1:1), сообщает L`Equipe.

Мбаппе был заменен за несколько минут до финального свистка, несмотря на то, что Франция пыталась забить второй гол.

В четверг утром 22-летний форвард пройдет обследование, по итогам которого станет ясно, когда он сможет вернуться на поле.

Сборная Франции 4 сентября сыграет на выезде со сборной Украины, а еще через три дня встретится на своем поле с Финляндией.

Французы после четырех матчей занимают первое место в своей отборочной группе.