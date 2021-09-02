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    Мбаппе получил травму в матче с Боснией

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    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе может пропустить ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Один из лидеров французской команды получил повреждение икроножной мышцы в домашней игре против Боснии и Герцеговины (1:1), сообщает L`Equipe.

    Мбаппе был заменен за несколько минут до финального свистка, несмотря на то, что Франция пыталась забить второй гол.

    В четверг утром 22-летний форвард пройдет обследование, по итогам которого станет ясно, когда он сможет вернуться на поле.

    Сборная Франции 4 сентября сыграет на выезде со сборной Украины, а еще через три дня встретится на своем поле с Финляндией.

    Французы после четырех матчей занимают первое место в своей отборочной группе.

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