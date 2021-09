«Арсенал» купил защитник «Болоньи» Томиясу и отдал Бельерина в аренду «Бетису»

Лондонскийв последний день летнего трансферного окна купил защитника «Болоньи», сообщается на официальном сайте «канониров».

«Арсенал» подписал с 22-летним японским футболистом долгосрочный контракт.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, английский клуб заплатил за Томиясу 18 миллионов евро.

Между тем, защитник «Арсенала» Эктор Бельерин проведет сезон в чемпионате Испании. 26-летний футболист перешел на правах аренды в «Бетис».

