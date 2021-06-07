Манчини считает сборную Франции фаворитом Евро-2020

Главный тренер сборной Италииподелился мыслями о соперниках по группе на Евро-2020, а также назвал своего фаворита турнира.

«Это трудная группа. В таких турнирах очень сложно найти слабые команды. Все матчи будут трудными. После жеребьевки могло показаться, что группа простая, но футбол сильно изменился. Сегодня каждая команда хорошо подготовлена тактически, технически и физически. В этой группе будет непросто.

Турция — сильная команда. В ней собраны физически и технически сильные игроки. Они добились значительного прогресса. То же самое можно сказать о Швейцарии и Уэльсе.

Как я уже сказал, на этом турнире много хороших команд. Но если бы мне пришлось назвать одну, то я, вероятно, выбрал бы Францию, ведь она — действующий чемпион мира. У них была очень молодая команда на победном чемпионате мира в 2018 году, так что сейчас она еще сильнее. По-моему, мы можем встретиться только в финале. Будем надеяться, что сыграем с ней в решающем матче», — цитирует Манчини пресс-служба УЕФА.

Итальянцы сыграют в группе А с командами Швейцарии, Турции и Уэльса.