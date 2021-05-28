Бабаев: Если бы запросы Мухина были неадекватными, трансфера бы не случилось

Генеральный директор ЦСКАрассказал о переходе полузащитникаи опроверг информацию о том, что его зарплата увеличится в 30 раз по сравнению с «Локомотивом».

«Поверьте мне, Максим мог получить гораздо более выгодные финансовые условия в других клубах по сравнению с ЦСКА. Его выбор был осознанным.

При этом, наверное, нужно заметить, что Максим не является воспитанником "Локомотива". Он относительно недавно попал в этот клуб.

Более того, несколько лет назад Максим находился на просмотре у нас. Однако, к сожалению, по определенным обстоятельствам, связанным с действиями его предыдущего агента, не получилось договориться.

Мы уже тогда хотели его приобрести и обозначили свою позицию. Но не сложилось. Так что обвинения в отсутствии у Максима патриотизма к "Локомотиву" абсолютно беспочвенные! Футболисты переходят из клуба в клуб.

В прессе писали, что зарплата Мухина увеличится в ЦСКА чуть ли не в 30 раз. Легко говорить со стороны, когда не знаешь всех деталей. Но поверьте, что это не так.

Абсолютно не так! Если бы запросы были неадекватными, трансфера бы не случилось. Вы сами прекрасно знаете политику ЦСКА в отношении зарплатной ведомости игроков.

Мы бы просто не пошли на такой шаг. Конечно, финансовая составляющая в таких переходах важна.

Не стоит тут лукавить и говорить, что Максим оказался у нас только из-за большой любви к ЦСКА. Да, зарплата имела значение.

Но она не ставилась в данном случае во главу угла. Были личные встречи, общение, мы объясняли, как видим будущее этого игрока в нашем клубе», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».