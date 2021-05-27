«Рубин» объявил о переходе атакующего полузащитника сборной Черногории

Сеад Хакшабанович Фото: globallookpress.com
22-летний футболист подписал с казанским клубом контракт до 2026 года.
В текущем чемпионате Швеции Хакшабанович провел 11 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 5 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Рубин» заплатит за Хакшабановича 5-6 миллионов евро.
Напомним, еще одним новичком «Рубина» может стать венесуэльский нападающий Эрик Рамирес.
⚡️ ОФИЦИАЛЬНО⚡️— «Рубин» Казань (@fcrk) May 27, 2021
⠀
«Рубин» подписал контракт с Сеадом Хакшабановичем!
⠀
Соглашение с 22-летним полузащитником рассчитано на 5 лет!
Сеад будет выступать за нашу команду под 99 номером!
⠀
Добро пожаловать! ❤️💚 pic.twitter.com/nKUKg1JHRS