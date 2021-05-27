«Рубин» объявил о переходе атакующего полузащитника сборной Черногории

сообщил на своем официальном сайте о переходе атакующего полузащитника шведского «Норрчепинга» и сборной Черногории

22-летний футболист подписал с казанским клубом контракт до 2026 года.

В текущем чемпионате Швеции Хакшабанович провел 11 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Рубин» заплатит за Хакшабановича 5-6 миллионов евро.

Напомним, еще одним новичком «Рубина» может стать венесуэльский нападающий Эрик Рамирес.