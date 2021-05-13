«Лейпциг» — «Боруссия» Д: счет матча 1:4, обзор голов

Дортмундскаяодержала победу над(4:1) в финале Кубка Германии.

По два мяча в составе победителей забили Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд. Две голевые передачи записал на свой счет Марко Ройс.

За «Лейпциг» отличился Даниэль Ольмо.

Футбол. Германия. Кубок РБ Лейпциг — Боруссия Д 1:4 Голы: 0:1 Джейдон Санчо (5'), 0:2 Эрлинг Холанн (28'), 0:3 Джейдон Санчо (45'), 1:3 Даниэль Ольмо (71'), 1:4 Эрлинг Холанн (88') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Деотшанкюль Юпамекано, Лукас Клостерман, Марцель Хальстенберг, Марсель Забитцер, Амаду Айдара (Бенджамин Хенрихс, 70'), Норди Мукиэле (Конрад Лаймер, 62'), Даниэль Ольмо, Кевин Кампль (Эмиль Форсберг, 62'), Хван Хи Чан (Кристофер Нкунку, 46'), Александр Сёрлот (Юссуф Поульсен, 46') Боруссия Д: Роман Бюрки, Рафаэл Геррейру, Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи, Лукаш Пищек, Джейдон Санчо (Тома Мёнье, 89'), Махмуд Дахуд (Томас Делейни, 73'), Марко Ройс (Юлиан Брандт, 90'), Джуд Беллингхэм (Торган Азар, 46'), Эмре Джан, Эрлинг Холанн (Джованни Рейна, 90') Предупреждения: Эмре Джан (15'), Джуд Беллингхэм (25'), Деотшанкюль Юпамекано (45'), Махмуд Дахуд (50'), Даниэль Ольмо (81'), Джейдон Санчо (81'), Матс Хуммельс (90')

Дортмундский клуб в пятый раз в своей истории стал обладателем Кубка страны.

Напомним, что рекордсменом по количеству побед в Кубке Германии является «Бавария» (20). «Лейпциг» лишь однажды завоевывал Кубок страны— в 1936 году.