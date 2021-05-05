«Челси» — «Реал»: счет матча 2:0, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над мадридским(2:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Счет в матче был открыт на 28-й минуте. Канте здорово раскрутил атаку по центру, далее выполнил пас в штрафную «Реала», а Хаверц перебросил вратаря, но мяч угодил в перекладину. Тимо Вернер первым успел к отскоку, головой добавив из вратарской.

А на 85-й минуте Канте совершил перехват и исполнил своевременную передачу в штрафную «Реала», где Пулишич у лицевой за счёт паузы вытащил Куртуа на себя, а пас во вратарскую замкнул Маунт.

Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал Челси — Реал Мадрид 2:0 Голы: 1:0 Тимо Вернер (28'), 2:0 Мэйсон Маунт (85') Челси: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Тьяго Силва, Жоржиньо, Н’Голо Канте, Мэйсон Маунт (Хаким Зиеш, 89'), Бен Чилвел, Сесар Аспиликуэта (Рис Джеймс, 88'), Тимо Вернер (Кристиан Пулишич, 67'), Кай Хаверц (Оливье Жиру, 90') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Начо Фернандес, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро (Родриго, 76'), Винисиус Жуниор (Марко Асенсио, 63'), Ферлан Менди (Федерико Вальверде, 63'), Эден Азар (Мариано Диас, 89'), Карим Бензема Предупреждения: Жоржиньо (14'), Серхио Рамос (36'), Андреас Кристенсен (39'), Начо Фернандес (62'), Тони Кроос (72'), Мэйсон Маунт (87'), Федерико Вальверде (90')

В первом матче команды сыграли вничью 1:1 и по сумме двух матчей «Челси» вышел в финал Лиги чемпионов, где 29 мая сыграет в Стамбуле с «Манчестер Сити».