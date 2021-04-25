Тедеско: Мы контролировали ход игры, нужно было забивать больше

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу в дерби 27-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

Армейцы с 37-й минуты встречи играли вдесятером: полузащитник красно-синих Ильзат Ахметов был удален за фол на форварде «Спартака» Александре Соболеве.

«Рад результату. Важно было вернуться в гонку после поражения 0:3 от "Уфы" в прошлом туре. Ту игру мы проиграли по своей вине. Мы работали всю неделю, чтобы выиграть.

В какой-то мере на игру повлияло удаление у ЦСКА. Нам это знакомо: в первом круге удаление было у нас.

Во втором тайме мы контролировали ход игры, нужно было забивать больше. ЦСКА хорош на контратаках, но ребята молодцы: хорошо оборонялись, четко и чисто», — сказал Тедеско «Спорт-Экспрессу».

Тедеско высказался об игре голкипера красно-белых Александра Максименко в последних матчах.

«Статистика — интересная штука, с ней можно объяснить что угодно в ту или иную сторону.

Говоря о Максименко, стоит посмотреть на количество ударов и на их качество — если мяч летит в угол со скорость 200 км/ч, то не спасет ни Нойер, ни Буффон.

Мы довольны работой Максименко. Я не большой специалист по вратарям, но замечу: Максименко прибавляет, он стал лучше играть на опережение, видит зоны, перехватывает подачи.

Он по-прежнему молод, он прибавляет», — сказал тренер.

Главный тренер «Спартака»также высказался по поводу большого количества дисквалификаций из-за перебора желтых карточек игроков красно-белых по ходу сезона.

«Я расстроен потерей большого количества игроков из-за перебора карточек. Может, я смотрю на ситуацию через спартаковские очки, но карточек действительно много.

С "Уфой" не было Джикии, Соболева и Айртона, следующую игру пропустит опять Айртон и Максименко.

Тренеру очень трудно работать и готовиться к следующему матчу, приходится зависеть от этого. Это отнимает много сил в работе. Но ничего не остается, мы дальше делаем свое дело.

Кто будет в воротах в следующем матче в Туле? Только закончился этот матч. Завтра будем думать о следующей игре», — сказал Тедеско.