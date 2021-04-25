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    Тедеско: Мы контролировали ход игры, нужно было забивать больше

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу в дерби 27-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    Армейцы с 37-й минуты встречи играли вдесятером: полузащитник красно-синих Ильзат Ахметов был удален за фол на форварде «Спартака» Александре Соболеве.

    «Рад результату. Важно было вернуться в гонку после поражения 0:3 от "Уфы" в прошлом туре. Ту игру мы проиграли по своей вине. Мы работали всю неделю, чтобы выиграть.

    В какой-то мере на игру повлияло удаление у ЦСКА. Нам это знакомо: в первом круге удаление было у нас.

    Во втором тайме мы контролировали ход игры, нужно было забивать больше. ЦСКА хорош на контратаках, но ребята молодцы: хорошо оборонялись, четко и чисто», — сказал Тедеско «Спорт-Экспрессу».

    Тедеско высказался об игре голкипера красно-белых Александра Максименко в последних матчах.

    «Статистика — интересная штука, с ней можно объяснить что угодно в ту или иную сторону.

    Говоря о Максименко, стоит посмотреть на количество ударов и на их качество — если мяч летит в угол со скорость 200 км/ч, то не спасет ни Нойер, ни Буффон.

    Мы довольны работой Максименко. Я не большой специалист по вратарям, но замечу: Максименко прибавляет, он стал лучше играть на опережение, видит зоны, перехватывает подачи.

    Он по-прежнему молод, он прибавляет», — сказал тренер.

    Главный тренер «Спартака»также высказался по поводу большого количества дисквалификаций из-за перебора желтых карточек игроков красно-белых по ходу сезона.

    «Я расстроен потерей большого количества игроков из-за перебора карточек. Может, я смотрю на ситуацию через спартаковские очки, но карточек действительно много.

    С "Уфой" не было Джикии, Соболева и Айртона, следующую игру пропустит опять Айртон и Максименко.

    Тренеру очень трудно работать и готовиться к следующему матчу, приходится зависеть от этого. Это отнимает много сил в работе. Но ничего не остается, мы дальше делаем свое дело.

    Кто будет в воротах в следующем матче в Туле? Только закончился этот матч. Завтра будем думать о следующей игре», — сказал Тедеско.

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