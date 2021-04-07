Маркиньос: Чем сильнее соперник, тем лучше играет ПСЖ

Капитанподелился ожиданиями от первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против

«Я люблю такие матчи, против команд с великими игроками в составе, находящихся в отличной форме, не проигрывающих в Лиге чемпионов. В таких поединках все играют на пределе возможностей, в таких матчах ПСЖ выглядит особенно хорошо.

Мы не думаем о таких вещах, как месть за проигранный финал. Предпочитаем концентрироваться на мелочах, ведь именно мелочи решают исход таких противостояний», — цитирует капитана ПСЖ официальный сайт УЕФА.

Матч «Бавария» — ПСЖ состоится в среду, 7 апреля. Начало в 22:00 по мск.