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    Маркиньос: Чем сильнее соперник, тем лучше играет ПСЖ

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    Капитан ПСЖ Маркиньос поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии».

    Маркиньос
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    Маркиньос

    «Я люблю такие матчи, против команд с великими игроками в составе, находящихся в отличной форме, не проигрывающих в Лиге чемпионов. В таких поединках все играют на пределе возможностей, в таких матчах ПСЖ выглядит особенно хорошо.

    Мы не думаем о таких вещах, как месть за проигранный финал. Предпочитаем концентрироваться на мелочах, ведь именно мелочи решают исход таких противостояний», — цитирует капитана ПСЖ официальный сайт УЕФА.

    Матч «Бавария» — ПСЖ состоится в среду, 7 апреля. Начало в 22:00 по мск.

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