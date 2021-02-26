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    Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

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    УЕФА объявил номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам ответных матчей 1/16 финала.

    Деле Алли
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    Деле Алли

    В число претендентов вошли: форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли, нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос и вратарь «Мольде» Андреас Линде.

    Алли в матче с «Вольфсбергом» (4:0) забил гол и сделал две голевые передачи. Морелос записал на свое имя гол и две голевые передачи в игре против «Антверпена» (5:2). Обамеянг оформил дубль в матче против «Бенфики» (3:2), а Линде отстоял на ноль в матче с «Хоффенхаймом» (2:0).

    Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 26 февраля, начало — в 15:00 мск. Первые матчи 1/8 финала будут сыграны 11 марта, ответные — 18 марта.

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