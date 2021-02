Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА объявил номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам ответных матчей 1/16 финала.

В число претендентов вошли: форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли, нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос и вратарь «Мольде» Андреас Линде.

Алли в матче с «Вольфсбергом» (4:0) забил гол и сделал две голевые передачи. Морелос записал на свое имя гол и две голевые передачи в игре против «Антверпена» (5:2). Обамеянг оформил дубль в матче против «Бенфики» (3:2), а Линде отстоял на ноль в матче с «Хоффенхаймом» (2:0).

Who should be crowned Player of the Week? 👑

⭐️ Dele Alli

⭐️ Alfredo Morelos

⭐️ Pierre-Emerick Aubameyang

⭐️ Andreas Linde@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL