«Боруссия» М — «Манчестер Сити»: счет матча 0:2, обзор голов

одержал победу над менхенгладбахскойв первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча, которая прошла в Будапеште, завершилась со счетом 2:0 в пользу номинальных гостей.

«Горожане» открыли счет на 29-й минуте. Жоау Канселу с левого фланга вырезал подачу в штрафную, Бернарду Силва набежал и головой переправил мяч в угол ворот.

На 65-й минуте команда Пепа Гвардиолы удвоила свое преимущество. Силва исполнил аккуратную скидку головой, а Габриэл Жезус в борьбе протолкнул мяч в сетку ворот.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Боруссия М — Манчестер Сити 0:2 Голы: 0:1 Бернарду Силва (29'), 0:2 Габриэл Жезус (65') Боруссия М: Ян Зоммер, Рами Бенсебаини, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Кристоф Крамер, Денис Закария, Штефан Ляйнер (Валентин Лацаро, 63'), Йонас Хофман (Ханнес Вольф, 87'), Флориан Нойхаус, Ларс Штиндль (Брил Эмболо, 74'), Алассан Плеа (Марку Тюрам, 63') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг (Рияд Марез, 69'), Габриэл Жезус (Серхио Агуэро, 81'), Филип Фоден (Ферран Торрес, 80')

Ответный матч команды проведут на «Этихаде» 16 марта.