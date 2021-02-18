Маккаби Т-А — Шахтёр Д. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.02.2021)

Составы команд:
«Маккаби Т-А»: Daniel Tenenbaum, Enric Saborit, Эйтан Тиби, Andre Geraldes, Luis Hernandez, Amit Glazer, Аврам Рикан, Дор Перец, Tal Ben Haim, Дан Битон, Aleksandar Pesic.
«Шахтёр Д»: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Vitao, Тарас Степаненко, Марлос, Алан Патрик, Тайсон, Жуниор Мораес, Манор Соломон.
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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Маккаби Т-А» — «Шахтёр Д» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.
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Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.
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