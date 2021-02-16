Суарес летом может в одностороннем порядке разорвать контракт с «Атлетико»

Нападающийможет покинутьпо окончании нынешнего сезона, сообщает Marca.

Отмечается, что в контракте 34-летнего уругвайца присутствует опция, позволяющая ему разорвать контракт в одностороннем порядке до 30 июня, несмотря на то, что соглашение сторон будет действовать до лета 2022 года.

Несмотря на это, Суарес не собирается уходить из «Атлетико». Форвард приятно удивлен обстановкой в раздевалке. Кроме того, ему нравится команда, тренер и организация всех процессов в клубе.

Напомним, в сентябре прошлого года уругваец покинул «Барселону» и перешел в «Атлетико» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за столичную команду 22 матча, в которых забил 16 мячей и сделал две результативные передачи.