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    Суарес летом может в одностороннем порядке разорвать контракт с «Атлетико»

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    Нападающий Луис Суарес может покинуть «Атлетико» по окончании нынешнего сезона, сообщает Marca.

    Луис Суарес
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    Луис Суарес

    Отмечается, что в контракте 34-летнего уругвайца присутствует опция, позволяющая ему разорвать контракт в одностороннем порядке до 30 июня, несмотря на то, что соглашение сторон будет действовать до лета 2022 года.

    Несмотря на это, Суарес не собирается уходить из «Атлетико». Форвард приятно удивлен обстановкой в раздевалке. Кроме того, ему нравится команда, тренер и организация всех процессов в клубе.

    Напомним, в сентябре прошлого года уругваец покинул «Барселону» и перешел в «Атлетико» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за столичную команду 22 матча, в которых забил 16 мячей и сделал две результативные передачи.

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