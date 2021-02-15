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    Куман: Нас ждет очень трудное противостояние — у ПСЖ сильная команда

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    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Рональд Куман
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    Рональд Куман

    «Подходим к матчу с большим энтузиазмом. С самого начала понимали, что нас ждет очень трудное противостояние — у "ПСЖ" сильная команда.

    Думаю, противостояние получится любопытным: "Барса" значительно прибавила в последние месяцы, и "ПСЖ" на хорошем ходу. Нас ждут два интересных и красивых матча.

    Месси — лучший игрок в мире. Нам надо, чтобы завтра он был в лучшей форме.

    Килиан Мбаппе очень быстр и способен доставить много проблем, но мы настраиваемся на хорошую игру, ведь такими матчами надо наслаждаться», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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    • Куман высказал мнение и об отсутствии у «ПСЖ» Неймара и Анхеля Ди Марии.

    «Для любой команды важно, чтобы у нее в распоряжении были все возможные игроки. Нам, например, не помогут Рональд Араухо, Серхи Роберто, Ансу Фати, Филиппе Коутиньо.

    С этим приходится мириться и готовить остальных футболистов. У каждой команды есть свои сильные и слабые стороны. Надеюсь, завтра мы их используем», — сказал он.

    «Барселона» и «Пари Сен-Жермен» сыграют 16 февраля.

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