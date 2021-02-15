Куман: Нас ждет очень трудное противостояние — у ПСЖ сильная команда

Главный тренер «Барселоны»поделился ожиданиями от предстоящего противостояния св 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Подходим к матчу с большим энтузиазмом. С самого начала понимали, что нас ждет очень трудное противостояние — у "ПСЖ" сильная команда.

Думаю, противостояние получится любопытным: "Барса" значительно прибавила в последние месяцы, и "ПСЖ" на хорошем ходу. Нас ждут два интересных и красивых матча.

Месси — лучший игрок в мире. Нам надо, чтобы завтра он был в лучшей форме.

Килиан Мбаппе очень быстр и способен доставить много проблем, но мы настраиваемся на хорошую игру, ведь такими матчами надо наслаждаться», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Куман высказал мнение и об отсутствии у «ПСЖ» Неймара и Анхеля Ди Марии.

«Для любой команды важно, чтобы у нее в распоряжении были все возможные игроки. Нам, например, не помогут Рональд Араухо, Серхи Роберто, Ансу Фати, Филиппе Коутиньо.

С этим приходится мириться и готовить остальных футболистов. У каждой команды есть свои сильные и слабые стороны. Надеюсь, завтра мы их используем», — сказал он.

«Барселона» и «Пари Сен-Жермен» сыграют 16 февраля.