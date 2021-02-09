Защитник «Спартака» готов потерять в зарплате ради перехода в клуб АПЛ

Защитник «Спартака»рассказал, что мечтает в будущем продолжить карьеру в одном из клубов английской Премьер-лиги.

«Хочу играть в АПЛ. В каком клубе? Без разницы. Любой клуб АПЛ — это бомба. Когда ты слушаешь, что там и как, смотришь по телевизору — это другой мир вообще.

С Виктором Мозесом общаемся, он делится впечатлениями от Англии. Говорит, что итальянский чемпионат ни в какое сравнение не идет. Скорости, мощь, сама суть игры…

Нигде больше нет такого судейства, такого темпа. Сейчас противно матчи многие смотреть: что ни касание — свисток, что ни падение — желтая или красная карточка. Модно стало от любого касания упасть и выклянчить что-то для своей команды. Испанию смотреть просто невозможно — одни кривляния.

Мне кажется, если ты собой что-то представляешь, то вызовешь интерес. Не так, чтобы агент обзванивал по списку 20-30 клубов: "Не нужен ли вам игрок?" — а чтобы клуб проявил интерес ко мне, потому что я чего-то стою. Готов ли потерять в зарплате если нужно? Готов», — приводит слова Маслова «Спорт-Экспресс».