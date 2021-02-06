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    Зидан: Даже если люди хотят, чтобы я ушел, я не собираюсь уходить

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о возможной отставке.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    Ранее СМИ сообщали, что Зидана уволят из «Реала», если он не приведет команду к победе в Лиге чемпионов.

    «Я не знаю, что произойдет в будущем. Говорят о многом, в том числе и о смене тренера. Много говорят о нашей непростой ситуации.

    Но даже если люди хотят, чтобы я ушел, я не собираюсь уходить. Мы не на высоте, это правда, но мы полны решимости изменить ситуацию», — цитирует специалиста Marca.

    Напомним, «Реал» вылетел из Кубка Испании, проиграв клубу из третьего дивизиона, а в испанской примере мадридцы отстают на 10 очков от лидирующего «Атлетико».

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