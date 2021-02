Бывший нападающий «МЮ» перешел в аравийский «Аль-Шабаб»

Клубиз Саудовской Аравии объявил о переходе нападающего сборной Нигерии

Условия трансфера футболиста из китайского «Шанхай Шеньхуа» не разглашаются. Портал Transfermarkt сообщил, что контракт заключен до 30 июня 2023 года.

С 31 января прошлого года по 31 января нынешнего Игало на правах аренды выступал за «Манчестер Юнайтед».

Official and confirmed. Odion Ighalo joins Saudi Arabian side Al Shabab on a permanent deal from Shanghai Shenhua. 🇸🇦 #transfers #alshabab pic.twitter.com/Oif2a3WGKK