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    «Манчестер Сити» одолел «Астон Виллу» и вышел в лидеры АПЛ

    «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В перенесенном матче 1-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Астон Виллой» со счетом 1:0.

    «Манчестер Сити»
    «Манчестер Сити»

    На 79-й минуте Родри отобрал мяч у Мингса неподалёку от штрафной, покатил его на Силву, тот прошёл к дуге штрафной «Виллы» и от души приложился к мячу, пробив под самую перекладину.

    А на 90-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти за игру рукой в штрафной. Гюндоган мощно пробил с «точки» чуть правее центра, а Мартинес не угадал направление удара, прыгнув в другую сторону.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Астон Вилла 2:0
    Голы: 1:0 Бернарду Силва (79'), 2:0 Илкай Гюндоган (пенальти) (90') Манчестер Сити: Эдерсон, Кайл Уолкер (Александр Зинченко, 28'), Рубен Диаш, Джон Стоунс, Жоау Канселу, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне (Габриэл Жезус, 59'), Бернарду Силва, Филип Фоден, Рахим Стерлинг (Рияд Марез, 72') Астон Вилла: Emilano Martinez, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтт Таргетт (Нил Тейлор, 75'), Мэтти Кэш, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Джек Грилиш, Росс Баркли (Jacob Ramsey, 68'), Олли Уоткинс, Бертран Траоре (Анвар Эль-Гази, 68') Предупреждения: Дуглас Луис (67'), Нил Тейлор (86')

    «Манчестер Сити» вышел на первое место в АПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Команда Хосепа Гвардиолы по дополнительным показателям опередила «Лестер», который провел на одну игру больше.

    «Астон Вилла» занимает 11-е место, имея 26 очков после 16 игр.

    26 января «Манчестер Сити» сыграет в гостях против «Вест Бромвича». 27 января состоится матч «Бернли» — «Астон Вилла».

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